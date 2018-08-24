В США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО

В США заявили, что поддерживают Украину в ее евроатлантических стремлениях.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Америка поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО, сообщает 24 канал.

По его словам, администрация президента США Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и ряда других стран ускорили программу по принятию в НАТО.

– Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины – каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс, – сказал Болтон.

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Он добавил, что за время своего существования Альянс продемонстрировал, что является стабилизирующей оборонной силой в Европе.

К слову, президент Петр Порошенко заверил, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда наше вооружение будет максимально совместимо со стандартами Альянса.