PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО/

В США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО

В США заявили, что поддерживают Украину в ее евроатлантических стремлениях.

НАТО

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Америка поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО, сообщает 24 канал.

По его словам, администрация президента США Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и ряда других стран ускорили программу по принятию в НАТО.

– Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины – каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс, – сказал Болтон.

Читайте: Порошенко решил закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

Он добавил, что за время своего существования Альянс продемонстрировал, что является стабилизирующей оборонной силой в Европе.

К слову, президент Петр Порошенко заверил, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда наше вооружение будет максимально совместимо со стандартами Альянса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ООС
Болтон: Россия косвенно признает участие в войне на Донбассе
США
США готовы сотрудничать, чтобы предотвратить вмешательство РФ в выборы в Украине
Україна НАТО
Порошенко решил закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО
Почему НАТО и РФ никогда не решатся на открытую войну
НАТО объяснило Путину, зачем стягивает войска к границе РФ
Курбан-Байрам 2018: что за праздник и как его отмечают в Украине и мире
Ліки
Глицин и Атаракс. Аптеки снимают с продажи незарегистрированные лекарства (СПИСОК)
Леонид Кучма
Первый полет в космос, принятие Конституции и расцвет экономики: Украина во времена Кучмы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка