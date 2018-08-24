Украинская военная авиация выступит на авиашоу в Польше

Украинская военная авиация примет участие в авиационном шоу в Польше.

Украинская военная авиация будет участвовать в международном авиационном показе International Airshow-2018, который пройдет в Польше, сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

– В период с 24 по 27 августа военная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины примет участие в Международном авиационном показе International Airshow-2018 по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных Сил Республики Польша, который будет проходить на авиационной базе Радом, – говорится в сообщении.

На шоу будут выступать экипажи самолетов Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.

Возглавит делегацию Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин.

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К слову, Соединенные Штаты Америки передали Украине два контрбатарейных радара, которыми оснастят Вооруженные силы Украины.