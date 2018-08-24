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Истребители Великобритании перехватили российский самолет над Черным морем

Истребители Великобритании перехватили над Черным морем российский противолодочный самолет Бе-12.

Винищувач F-15

Истребители британских Королевских Военно-воздушных сил Typhoon перехватили в небе над Черным морем российский противолодочный самолет Бе-12, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Самолет РФ вылетел из аннексированного Крыма и направился в сторону границы НАТО.

По информации Министерства обороны Великобритании, это уже второй случай перехвата самолета РФ над Черным морем за неделю.

– Наша приверженность НАТО и европейской безопасности непреклонна. Независимо от того, находитесь вы в небе над Черным морем и Прибалтикой, или на земле в Эстонии, наши действия посылают четкий сигнал – мы коллективно готовы реагировать на любой акт агрессии и будем поддерживать наших союзников из Восточной Европы для предотвращения любых угроз , – заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

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К слову, 21 июля самолет ВВС Великобритании провел разведку возле оккупированного Крыма.

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