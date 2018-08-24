ВСУ понесли большие потери на Донбассе: 5 погибших, 7 раненых

За прошедшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 3 раза из запрещенного вооружения. Пятеро украинских военнослужащих погибли, семь получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– Российские оккупанты вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – говорится к сообщении.

Обстрелы велись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

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– За прошедшие сутки горячее всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также прибег к штурмовым действиям. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях. Также оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов по нашим позициям вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского, – передает штаб.

В течение ночи боевики 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. Возле Крымского ночью снова открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополя применили 82 мм минометы. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины с начала суток нет.

По данным разведки, за минувшие сутки 12 представителей бандформирований ОРДЛО погибли, еще 20 получили ранения.

Как сообщалось, в Минске договорились о начале “школьного перемирия” с полуночи 29 сентября.