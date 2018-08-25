Боевики обстреляли Врубовку из 152-мм артиллерии – погиб житель

День независимости на Донбассе не прошел тихо. Боевики 39 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе из запрещенного тяжелого вооружения. Один боец Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

24 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой.

Оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения, сообщает штаб ООС.

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм ствольной артиллерии.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное, Широкино.

В районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединский оккупанты 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

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При обострении ситуации, когда возникала угроза жизни военнослужащих, подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника.

В результате боевых действий один наш защитник погиб, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Кроме огневого воздействия на подразделения, боевики неприцельно обстреляли населенный пункт Врубовка (Луганская область) из 152-мм артиллерийских систем. Погиб 35-летний местный житель, повреждены здания и инфраструктура.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, шестеро получили ранения.

Ранее недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Минобороны