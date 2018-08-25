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Факты / Украина / Дежурили за еду и сигареты. На Донетчине объявили подозрение четырем боевикам/

Дежурили за еду и сигареты. На Донетчине объявили подозрение четырем боевикам

Полицейские установили местонахождение и привлекли к ответственности четырех боевиков, которые стояли у истоков оккупации Славянска и Лимана.

Полицейские задержали четырех боевиков, которые стояли у истоков оккупации Славянска и Лимана.

Террористы завербовали их в начале агрессии для работы на первых блокпостах, сообщает Нацполиция.

Поверив пропагандистам и с целью подзаработать, весной 2014 года новобранцы дежурили на незаконных пунктах фильтрации.

– В масках и без, с оружием или битой, наемники осматривали автомобили и проверяли граждан. Искали украинскую символику, которая была поводом отправить человека “на подвал”.

Работа оплачивалась, в лучшем случае, едой и сигаретами, – говорится в сообщении.

Так, 30-летний житель Лиманского района дежурил на дороге на въезде в свое село, потому что агитаторы сказали, что населенный пункт якобы идут захватывать “бандеровцы”.

Когда мужчина увидел, что его обманули, оставил свой пост и вернулся к обычной жизни.

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Факт участия в бандформировании тщательно скрывал. Однако через 4 года полицейские нашли доказательства его противоправной деятельности.

Теперь экс-участник НВФ предстанет перед судом. Ему и другим боевикам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсуждение Россией вопроса миротворцев на Донбассе может быть косвенным признанием участия в войне против Украины.

Фото: Getty Images

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