PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Украина одолжила на внешнем рынке $725 млн/

Украина одолжила на внешнем рынке $725 млн

Министерство финансов осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на $725 млн со сроком погашения в 2019 году.

Долар

Краткосрочные облигации внешних государственных займов были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран, сообщает Минфин.

– Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств, – говорится в сообщении.

Читайте: Что ждет экономику Украины и кто сменит США в мировом лидерстве – интервью с Гжегожем Колодко

Минфин продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Напомним, приезд миссии МВФ в Киев запланирован с 6 по 19 сентября 2018 года.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Без кредитов МВФ Украину ожидает дефолт – Гройсман
Снижение госдолга и монетизация субсидий – планы Кабмина на ближайшее время
МВФ не поможет: эксперты дали прогноз курса доллара
Что ждет экономику Украины и кто сменит США в мировом лидерстве – интервью с Гжегожем Колодко
Повышение цен на газ будет ниже, чем ожидалось – эксперт
МВФ
Миссия МВФ едет в Украину – дата
Укрзалізниця
Тарифы и отсутствие инвестиций на УЗ обошлись бизнесу в 19 млрд грн
Как украинцы начали пить негазированную воду и есть элитные сыры. Интервью с основателем Моршинской
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка