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Война на Донбассе: боевики применяют запрещенное оружие

Боевики с 7.00 до 18.00 7 раз обстреляли позиции наших войск на Донбассе. Потерь в ряду ВСУ нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В частности, дважды боевики при обстрелах применили запрещенное Минском вооружение.

– Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Золотое, Авдеевка, Гранитное, Гнутово, Водяное и Лебединское. Во время обстрелов в районе Авдеевки враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 120 и 82 мм, – говорится в сообщении.

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К слову, недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

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