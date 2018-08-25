Война на Донбассе: боевики применяют запрещенное оружие

Боевики с 7.00 до 18.00 7 раз обстреляли позиции наших войск на Донбассе. Потерь в ряду ВСУ нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В частности, дважды боевики при обстрелах применили запрещенное Минском вооружение.

– Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Золотое, Авдеевка, Гранитное, Гнутово, Водяное и Лебединское. Во время обстрелов в районе Авдеевки враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 120 и 82 мм, – говорится в сообщении.

Читайте: Боевики обстреляли Врубовку из 152-мм артиллерии – погиб житель



К слову, недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.