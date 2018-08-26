День шахтера: как работают под землей и сколько платят за тяжелый труд

День шахтера — профессиональный праздник, зарожденный со времен стахановского движения. Официально признан в Украине с 1993 года и по-прежнему отмечается в последнее воскресенье августа

Факты ICTV собрали самые интересные сведения о празднике и узнали, как проведут этот день в нашей стране.

Как появился праздник

В ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер Алексей Стаханов установил рекорд – за смену он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз (при норме 7 т). Это достижение послужило началом стахановского движения. Но только в 1947 году по предложению министров угольной промышленности праздник был утвержден в СССР.

Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. В Украине официально День шатера был установлен в 1993 году Леонидом Кравчуком.

В этот день принято поздравлять всех, чей труд связан с добычей угля: горнорабочих, машинистов самоходных буровых установок, погрузочно-доставочных машин, крепильщиков, мастеров-взрывников, дежурных слесарей, горных инженеров, инженеров-технологов и обогатителей.

Стахановское движение

Алексей Стаханов с 1927 года работал на шахте Центральная-Ирмино в городе Ирмино Луганской области тормозным, отбойщиком. С 1933 года работал забойщиком на отбойном молотке. В 1935 году, окончив на шахте курсы забойщиков, тридцатилетний Алексей установил свой рекорд.

По официальной версии, причиной этого небывалого достижения шахтера Алексея Стаханова стало умелое владение отбойным молотком, который сам по себе был в те годы чудом современной техники.

Так появилось массовое движение последователей Алексея Стаханова. Стахановское движение способствовало росту материального благосостояния самих рабочих.

Мало кто знает, что в 2013 году украинский шахтер Сергей Слюсарь (шахта Северная, г. Дзержинск, Донецкая обл.) побил рекорд Стаханова, добыв за смену 202 тонны угля. Норму выработки он превысил на 4391%.

Как отмечают

Для некоторых городов День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.

Многие украинские города, особенно на Донбассе, приурочили ко Дню шахтера и дни городов.

Как отпразднуют в Киеве

На концертной площадке возле Арки Дружбы народов состоится фестиваль Ветер с востока. В концерте примут участие музыкальные исполнители Востока Украины, выступят патриоты из Донбасса, вынужденные временно проживать за пределами родного края, общественные деятели, волонтеры, известные личности.

Шахтерский торт

Одним из наиболее традиционных подарков считается Шахтерский торт – очень вкусное лакомство родом из Луганска.

Настоящий Шахтерский торт состоит только из шоколада и орехов. По сути, это кулинарное изделие – одна большая шоколадка, которая достаточно долго хранится и зачастую используется как подарок из Донбасса.

Зарплата шахтера

В 2013 году средняя заработная плата одного штатного работника по добыче рядового угля, являлась наиболее оплачиваемой и составляла 5,3 тыс. грн, что в 4,7 раза превышало уровень минимальной заработной платы того времени (1,14 тыс. грн.).

По данным государственного предприятия Львовуголь, в апреле 2018 средняя зарплата работника составила 12808 грн, ГОЗ – 21444 грн, проходчика – 19 354 грн.

Из истории профессии

Первые шахтеры брали с собой на работу клетку с канарейкой. Если птичка надолго умолкала – это был сигнал к немедленной эвакуации. Оказывается, канарейки очень чувствительны к содержанию метана в воздухе. Сейчас за состоянием воздуха в шахте следят специальные приборы – газоанализаторы.

С середины XIX века на шахтах для откатки угля стали использовать лошадей. Одна лошадь могла тянуть 8 вагонеток весом 1,5 тонны каждая.

Вплоть до 60-х годов XX века на шахтах существовала профессия – табакотрус. В обязанности табакотруса входило проверять карманы шахтеров перед спуском в шахту на предмет табака и спичек. Даже если человек случайно забыл выложить спички из кармана, он рисковал как минимум остаться без премии. А за регулярную забывчивость горняк мог угодить под суд или быть уволенным с волчьим билетом.

Женщина в шахте

В XIX веке женщины нередко работали в шахтах по 12 часов. В некоторых шахтах они тянули за собой вагонетку, груженую углем, которую привязывали к талии цепью.

Сегодня шахтерами работают мужчины, женщины опускаются в шахту, только если их профессия – маркшейдер (горный инженер, специалист по геометрическим измерениям в недрах земли).

Читайте: День шахтера 2018 – лучшие поздравления

Будни шахтеров

До спуска в шахту горняков доставляют на электровозе. В шахту рабочие спускаются в лифте, который называется клеть.

В день на работу шахтеры тратят до восьми часов. При этом сама рабочая смена длится не более 6 часов. Остальное время уходит на дорогу до шахты, получение наряда, принятие душа после смены и переодевание.

Шахтеры обедают прямо в забое – месте разработки руды, каменного угля и т.д., не поднимаясь на поверхность. Еду они приносят с собой из дома. Обед на языке шахтеров называется тормозок – вероятно от слова тормозить, делать перерыв в работе для еды. Слово зародилось на Донбассе.

Шахты Украины

На начало 2014 года в Украине работало 150 шахт, из них 90 – государственные, остальные – приватизированы. И, хотя, частных шахт меньше, именно они добывали три четверти всего угля. Производительность труда на переоснащенных частных предприятиях в среднем вдвое выше, чем на государственных.

После агрессии на Донбассе рынок переформатировался. Большинство шахт оказались на оккупированной территории и сейчас не контролируются властью. В частности, это все шахты по добыче антрацита, на котором работает большинство теплоэлектростанций.

По данным Минэнергоугля, за первое полугодие 2018 года госшахты добыли 2 млн 161,5 тыс. тонн рядового угля, что на 6,7% меньше плана и на 8,8% меньше показателя за январь-июнь-2017. При этом из 11 подконтрольных министерству угледобывающих предприятий лишь одно (шахта Надежда) получило прибыль от выпуска товарной продукции. В результате, от производства угольной продукции суммарные убытки госшахт за полугодие составили 1 млрд 731,7 млн грн.

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2018 года сократили добычу рядового угля на 9,1% (на 1 млн 906,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 19 млн 142,1 тыс. тонн.

Самая глубокая угольная шахта в Украине – Шахтерская–Глубокая уходит в глубину на 1,546 м. Построена в 1986 года.

К слову, Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении цены на уголь для государственных добывающих предприятий.

Фото: УНИАН, segodnya.ua, podrobnosti.ua, kp.ua, telegraf.com.ua