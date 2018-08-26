Донбасс будут восстанавливать всем миром

Петр Порошенко намерен призвать страны ЕС взять шефство над восстановлением городов Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

– Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами – мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса, – сказал Порошенко в воскресенье в Авдеевке (Донецкая обл.), пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что собранные средства пойдут, в том числе, и на строительство дорог на Донбассе.

По словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать всё, “чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях”.

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Также Порошенко отметил, что в Авдеевку в воскресенье прибыли руководители диппредставительств Украины в иных государствах, с которыми он намерен обсудить этот вопрос.

Как сообщалось, Порошенко заявил, что Донецк скоро освободят от оккупации.