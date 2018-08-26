График школьных каникул 2018-2019 в Киеве

Опубликован график каникул для учеников в общеобразовательных школах Киева.

Соответствующее письмо для руководителей учебных заведений размещено на сайте Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации.

Так, учебный год традиционно стартует 1 сентября и завершается не позднее 1 июля 2019 года. Длительность каникул в течение года не может быть короче 30 дней. Также Департамент рекомендует столичным школам организовать учебный процесс по семестровой системе в два семестра, соответственно 3 сентября – 21 декабря и 8 января – 31 мая.

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При этом осенние каникулы в Киеве предлагается провести с 29 октября по 4 ноября, зимние – с 22 декабря по 8 января и весенние с 25 по 31 марта.

К слову, Факты ICTV разобрались, какие изменения ждут школы 1 сентября.