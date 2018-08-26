Когда ждать бабье лето и первый снег: прогноз погоды на осень

Синоптики говорят, что в целом осень 2018 года будет без особых сюрпризов.

В частности, в сентябре не ожидается резких перепадов температур днем и ночью, пишет aif.ua.

За прогнозами синоптиков, среднесуточная температура будет на уровне +17 градусов: днем – около 23 градусов тепла, ночью примерно 12 градусов выше нуля.

То есть, в течение большей части месяца все еще будет тепло, как летом. Только под конец сентября начнутся дожди.

– Смена климата, которую мы сейчас переживаем, будет сказываться в любое время года. Из-за любого перепада температур – от тепла к холоду и наоборот – обязательно будут образовываться штормовые явления. Особенно это характерно для южного региона. Надо быть готовым к этому, ведь такая климатическая действительность будет сохраняться и в последующие годы, – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

В то же время народный синоптик Леонид Горбаль утверждает, что первые осенние дожди могут пойти уже 10 сентября, а 15 числа начнется так называемое первое бабье лето, которое продлится до 25 сентября.

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Другой народный синоптик, Владимир Деркач, предполагает, что начало сентября будет изменчивым.

По его словам, ожидаются небольшие осадки и колебания температур, лишь под конец первой декады слегка потеплеет. Вторая декада начнется с теплой для сентября погоды, но в конце придет похолодание с осадками, хотя и не очень сильными. А во время третьей десятидневки будет относительно прохладно, с дождями, но не очень интенсивными.

Октябрь, по прогнозам Горбаля, будет достаточно теплым:

– Начало месяца будет ясным и теплым, но уже 3-4 числа осень напомнит о себе сильными бурями с дождями и снижением температуры до +8 градусов. Сразу после этого – второе бабье лето с дневной температурой до +20 градусов и выше. Оно продлится неделю. Вторая декада начнется снижением температуры до +12 градусов днем и +5 ночью. Но праздник Покрова (14 октября) будет сухим. Во второй половине месяца ожидается похолодание и короткие ночные заморозки.

Деркач с ним не соглашается и прогнозирует, что октябрь начнется с прохлады и осадков, хотя не очень сильных, но к концу первой декады погода улучшится, и в завершение этого периода будет комфортной. Более того в начале третьей декады от обещает похолодание, после которого потеплеет и придет бабье лето.

Ноябрь, по наблюдениям Горбаля, начнется сырой погодой, 1-3 числа будет дождь, а 4-7 – легкий мороз. Затем, до 14 ноября, будет ясно, сухо и тепло, а 15-17 пройдут дожди. Но уже с 18 числа и до конца месяца возможны небольшие морозы, которые постепенно будут усиливаться. Настоящая зима может начаться 27 числа – в этот день ожидается обильный снег.

Деркач прогнозирует, что в начале первой декады ноября будут погожие дни, а под конец месяца – резкое похолодание.

Напомним, недавно в Киеве прошел сильный ливень, который снова превратил улицы в реки.