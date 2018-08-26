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Самолеты ВСУ показали высший пилотаж на авиашоу в Польше

Авиация Воздушных Сил ВСУ участвует в международном авиационном показе Radom International Airshow 2018 в Польше.

В период с 24 по 27 августа авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины принимает участие в международном авиационном показе Radom International Airshow 2018 по случаю 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша, который проходит на авиабазе Радом, пишет Ukrmilitary.

На Radom International Airshow-2018 представлена ​​авиационная техника – Су-25 299-й бригады тактической авиации, Су-27 831-й бригады тактической авиации и Ан-26 456-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины.

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Делегацию возглавляет первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин.

К слову, ранее Украина приняла участие в авиашоу Danish Air Show 2018 в Дании.

Фото: Dennis vd Wiel

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