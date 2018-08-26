На Донбассе бойцы подорвались на минах: 2 погибли, 4 ранены

Двое военных ВСУ погибли, один ранен, еще трое травмированы из-за подрыва на минно-взрывных устройствах.

В частности, сегодня на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва, сообщает пресс-центр ООС.

– В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы, – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военного произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего двое военнослужащих погибли и двое получили боевые травмы.

По данным фактам проводится проверка.

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На днях недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Міноборони