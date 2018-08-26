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Не только порты: зачем на самом деле России хаос в Азовском море

Последние действия РФ в акватории Черного и Азовского морей свидетельствуют о стремлении Кремля перекрыть Украине доступ к морю, превратив из морской державы в континентальную.

Чорне море

Такое мнение в эфире Еспресо.TV высказал вице-адмирал, командующий ВМС Украины в 2014-2016 гг. Сергей Гайдук.

– Проект “Новороссия” находится в России на повестке дня, а действия, которые проводятся на приморском фланге в Черном и Азовском морях, являются шагами России, касающиеся реализации этого проекта, – считает он.

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По его словам, экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не только сугубо экономическое влияние.

– Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении, – пояснил Гайдук.

Вице-адмирал также отметил, что Кремль будет использовать подобные акции для реализации “наихудшего сценария – прорубания коридора, который идет вдоль Азовского моря”.

Ранее стало известно, что руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.

Фото: dreamstime.com

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