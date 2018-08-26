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Повышение соцзащиты военных: Порошенко подписал закон

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предоставляется участникам операции Объединенных сил право на пользование всеми государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий.

Глава государства подписал документ во время поездки на Донбасс, о чем сообщил в Facebook.

– Обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции Объединенных сил. В то же время, гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И сегодня, я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направления, – подчеркнул Порошенко.

Отмечается, что целью документа является обеспечение социальной защиты граждан, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

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Напомним, Министерством обороны принято решение о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 октября 2018 года.

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