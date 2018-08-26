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Состояние здоровья Гандзюк ухудшилось

Состояние пострадавшей от нападения сотрудницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк ухудшилось.

Об этом говорится в сообщении в Facebook-сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?, которое создали активисты и журналисты.

– У Екатерины ухудшилось состояние. Мы уверены, что она с мужеством перенесет и лечение, и послеоперационную реабилитацию, но мы вынуждены попросить вас помочь в поиске и доставке лекарств в Украину. Специфика химических ожогов такой площади и глубины поражения заставляет врачей изобретательно, а порой и экспериментально подходить к лечению.

Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новым препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому приобрести их можно только за рубежом, – говорится в сообщении.

Читайте: Нападение на Гандзюк: подозреваемые признались в преступлении

Активисты обратились за помощью в покупке необходимых препаратов за границей.

В сообщении говорится, что деньги на лекарства Гандзюк собрали за два часа.

Напомним, Гандзюк облили серной кислотой 31 июля в Херсоне.

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