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В центре оккупированного Симферополя спели хит Океана Эльзы

Двое уличных музыкантов исполнили в центре оккупированного Симферополя известный хит украинской группы Океан Эльзы Я не сдамся без боя.

У центрі окупованого Сімферополя заспівали хіт Океану Ельзи

Видео выступления выложил в Twitter крымчанин Aliev Eldar.

На кадрах видно, что послушать музыкантов собралось немало прохожих.

Читайте: Лолита спела песню Океана Эльзы в аннексированном Крыму

Выступление парней оценили громкими аплодисментами.

 

К слову, мы собрали самые интересные факты о Вакарчуке, а также составили ТЕСТ, который проверит, как хорошо вы знаете песни Океана.

Фото: скрин видео Aliev Eldar

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