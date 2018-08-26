В центре оккупированного Симферополя спели хит Океана Эльзы

Двое уличных музыкантов исполнили в центре оккупированного Симферополя известный хит украинской группы Океан Эльзы Я не сдамся без боя.

Видео выступления выложил в Twitter крымчанин Aliev Eldar.

На кадрах видно, что послушать музыкантов собралось немало прохожих.

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Выступление парней оценили громкими аплодисментами.

Оккупированный Крым. Центр Симферополя – играет украинская песня группы «Океан Эльзы » – я не сдамся без бою. pic.twitter.com/yWc3HMSisS — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 августа 2018 г.

К слову, мы собрали самые интересные факты о Вакарчуке, а также составили ТЕСТ, который проверит, как хорошо вы знаете песни Океана.

Фото: скрин видео Aliev Eldar