Украинский флаг скоро будет развеваться в Донецке – Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что Донецк скоро освободят от оккупации.

Об этом говорится на его странице в Facebook по случаю дней Ровно и Донецка.

– Жители празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территории, – отметил президент.

– Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!, – уверен он.

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Напомним, спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что готов посетить оккупированный ныне Донецк после его освобождения.