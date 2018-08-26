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Сломался самолет. Украинцы застряли в Анталии

Украинские туристы не могут вылететь домой из аэропорта турецкого курорта Анталия.

Літак

Общественный деятель Владимир Таран сообщил в Facebook, что туристам придется ждать до завтра – пока отремонтируют самолет.

При этом на сайте туристической компании указано, что рейс должен был вылететь сегодня в 12.00 и прибыть в Киев в 14.30. Статус этого рейса – ожидается в 19.25.

Читайте: Дети до 16 лет теперь могут путешествовать сами – условие

Напомним, в июле из аэропорта турецкого курорта Анталия не могли вылететь 170 пассажиров из Украины.

Фото: Рixabay

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