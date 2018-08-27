$250 млн от США – что должна сделать Украина, чтобы получить помощь

США требуют, чтобы Украина двигалась в сторону прозрачности закупки вооружений и искала новые подходы в работе ВПК.
Предоставление Украине помощи в рамках оборонного бюджета США на сумму $250 млн будет завершено только тогда, когда Украина выполнит ряд условий по осуществлению реформ.
Об этом заявил в общении с журналистами в МИД посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Европейская правда.
– Эти средства придут под определенными условиями. Если мы продолжим реформирование (ВСУ и оборонно-промышленного комплекса. – Ред.), то мы получаем остальные, – пояснил он.
По словам Чалого, существует определенный календарный план выполнения условий. Так условием на текущий год было принятие закона о нацбезопасности.
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– Это мы выполнили. На следующий год есть другие условия – это прозрачность закупки вооружений, то есть прозрачность Укроборонпрома, новые подходы в работе ВПК, – отметил дипломат.
Как известно, в августе Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает предоставление $250 млн Украине.
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