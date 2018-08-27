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Больше не Россия: топ-5 стран, откуда приехали туристы в Киев

Большое количество белорусов приезжает в Киев, чтобы потом отправиться к берегу Черного моря.

По словам начальника Управления туризма и промоций КГГА Антона Тараненко, “портрет” туристов Киева в последние годы изменился: если в 2013-2014 гг. более 50% из них были из России и постсоветских стран, то в последний год в пятерку вышли Беларусь, Израиль, США, Германия и Турция, пишет Интерфакс-Украина.

– На первое место вышла Беларусь, и это исключительно потому, что большое количество белорусов приезжает в Киев, селится здесь на сутки-два, а затем едет к берегу Черного моря, то есть, это – краткосрочный туризм. Израиль растет каждый год, а благодаря возвращению круизов в Киев к нам едут представители туристического кластера США и Германии. Турция всегда в пятерке. Растет также поток из Италии, Франции и Великобритании, – отметил начальник управления туризма КГГА.

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Управление туризма и промоций КГГА планирует по итогам 2018 года увеличить поток иностранных туристов в столице на 25% по сравнению с 2017 годом – до 2 млн человек.

– У нас на этот год план – 2 млн иностранных туристов. В этом году мы почти приблизились к уровню 2013 года. Это лето стало рекордным за последние четыре года. За полгода-2018 Киев посетило более 850 тыс. иностранных туристов, тогда как в аналогичный период 2013 года – 660 тыс., – сказал он на пресс-брифинге в понедельник.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где чаще всего грабят туристов.

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