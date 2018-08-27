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Чем заменят табели для первоклассников – ответ МОН

Старые табели первоклассникам заменят на Свидетельство достижений. В них будут описывать успехи учеников, а не результат.

Свидетельство о достижениях будет фиксировать характеристику личных достижений школьника, оценивать его активность и самостоятельную работу на уроке, а также сотрудничество с другими учениками, говорится в приказе Минобразования.

Согласно новым правилам, учителя будут оценивать предметные компетентности первоклассников по четырехуровневой системе:

  • имеет значительные успехи;
  • демонстрирует заметный прогресс;
  • достигает результата с помощью учителя;
  • еще требует внимания и помощи в изучении того или иного предмета.

Читайте: Какие классы не затронет реформа школьного образования

В октябре будет заполняться первая часть свидетельства (промежуточный отчет), а в мае – вторая (итоговый отчет).

В первом классе оценивание будет иметь описательный характер уровня обучения, усердия, социального поведения, однако не характер результата.

Напомним, из-за реформы образования украинских школьников ждет ряд изменений. Больше всего их будет в начальных классах.

Факты ICTV выяснили, что изменится в школах с 1 сентября.

Фото: Dreamstime

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