24 августа в Украине отпраздновали 27-й День независимости, и, хотя праздник получился прекрасным, жители столицы вели себя не так, как это принято в ведущих странах мира.

24 августа ко Дню независимости Украины в Киеве прошел военный парад, на котором продемонстрировали технику и силу украинской армии.

Конечно, не секрет, что Украина уже давно нацелена на сотрудничество с Европой и Европейским Союзом, да и наши граждане привыкли считать себя Европейцами. Но вот поведение у нас отнюдь не европейское. Прогуливаться по улицам Киева после праздников стало очень неприятно, ведь количество мусора на тротуаре значительно увеличилось.

И если мусор на улицах неприятное, но достаточно частое явление в столице, то набережную в этот раз завалили целыми грудами отходов. “Европейцы” решили оставить на улице не только пакеты из Макдональдса, но и кучу других пакетов, стаканов, бутылок из-под воды и спиртного. Конечно, наличие большего количества мусорных корзин могло бы исправить ситуацию, но в данном случае не радует, что украинцы, которые стремятся в Европу, не могут себя вести подобающим образом.





День независимости 2018: почему на улицах осталось так много мусора и как это изменить / 3 фотографии

Пронести с собой 10 минут пакетик с мусором из Макдональдса или бутылку из-под допитого сока, чтобы он достиг мусорной корзины, а не лежал под ногами у прохожих, мне всегда казалось правильным. Потому я и не бросал на тротуар даже такую мелочь, как обертку от небольшой конфеты.

Тяжело сказать, что именно руководит людьми, которые решают оставить свой мусор в неподобающем месте. Возможно, незнание законов, ведь в последней редакции Кодекса Украины Об административных правонарушениях штраф за выброс мусора в непредназначенных для этого местах может достигать 1,7 тыс. грн.

Кто-то может считать, что уборка города лежит целиком и полностью на органах местного самоуправления, но если все время мусорить, то даже самые лучшие работники не будут успевать его убирать.

К примеру, у нашего соседа Польши очень чистые улицы и этого добиваются не только тем, что за это штрафуют на 50-200 злотых (приблизительно 400-1500 гривен), но и тем, что людям самим неприятно, когда в городах грязно. Чтобы проучить людей, которые решили выкинуть свой мусор на обочину, польский водитель не пожалел времени, чтобы выйти из авто и закинуть его обратно в автомобиль тем, кто его выкинул, а потом и заставить их убрать остальное.

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Подобные случаи случаются и у нас, но редко люди “возвращают” нарушителю мусор, от которого он решил избавиться таким образом.

Если Украина и правда хочет стать европейской страной, то и всем ее жителям нужно вести себя подобающим образом и начаться это может с такой мелочи, как “доносить мусор до урны” и убирать даже там, где вы не мусорили. Поднять чужой окурок, фантик, пакет, бутылку и выкинуть в урну.

Психологи считают, что люди мусорят из-за нескольких факторов, среди которых отношение к месту проживания, личная ответственность и индивидуальные факторы. Иногда люди просто стараются не замечать мусор, который лежит рядом с ними, хотя он может доставлять огромный дискомфорт. Также нередки случаи, когда к скопившейся груде мусора, которая лежит в неположенном месте, люди добрасывают свой мусор, думая, что маленький окурок или бутылка большего вреда не сделают.

Что же делать для того, чтобы города Украины были чистыми, как в Польше? Для начала, не стоит мусорить самим. Любой фантик, бутылку, пакет нужно доносить до урны, а не бросать посреди улицы или туда, “где никто не заметит”. Курящим не стоит выбрасывать окурки и лучше стараться удовлетворять свою потребность в сигаретах там, где есть пепельницы или возможность сразу же выбросить окурок.

Кроме того, не нужно брезговать убирать за другими людьми. Если кто-то оставил пакет от чипсов за 2 метра до мусорной корзины, то лучше донести его туда самому. Когда вы наблюдаете, что люди просто выбрасывают мусор на улицу, то просите их убрать его в урну. Лучше фиксировать подобные случаи на видео. Если нарушитель отказывается выбрасывать мусор в специально отведенное для этого место, обратитесь к полицейским, ведь за подобные выходки положен штраф.

И властям города также нужно вносить свою долю в общее дело. К примеру, можно взять практику Австралии и сделать так, чтобы все мусорные корзины находились в зоне видимости, выделялись специальным цветом и постоянно очищались, чтобы не возникло ситуации, когда человек хочет выкинуть мусор, но не может из-за того, что корзина забита доверху. А ведь такое часто можно увидеть в Киеве.

А чтобы воспитать в людях желание выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места, можно разместить в городах баннеры с фотографиями мест до уборки мусора и после, как это сделано в той же Австралии. Может благодаря этому и украинцы лишний раз подумают, и не будут выбрасывать бутылку на улицу, а донесут ее до мусорного ведра.

К слову, во Львове 240 кв. м. территории парка Снопкивский превратили в свалку.

Фото: Клуб Коренного Киевлянина

Видео: STOP CHAM