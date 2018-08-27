Дважды президент, который поднял страну из руин – секреты успеха Леонида Кучмы

В середине 90-х Украина проходила адские испытания. Но сегодня кажется, что мы зашли в какой-то новый круг.

Это был апогей сложной политической игры, май 1997 года. В Киев приехал российский президент Ельцин, чтобы публично признаться Украине.

Стратегический Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией – окончательно закрепил статус двух бывших партнеров в советском браке. Личные границы, уважение территориальной целостности.

Разговор с российским соседом на равных – о дружбе. Но это не мешает Украине уже через два месяца спустя заключить историческую Хартию об особом партнерстве с НАТО.

Когда он впервые стал президентом, в госказне разве что мыши не бегали. Спад производства, более 20%. Безумная инфляция, купоны.

Тогда он довольно жестко взялся восстанавливать властную вертикаль. Не возился с парламентариями. А одной июньской ночью 96-го фактически закрыл их в зале Верховной Рады, пригрозив роспуском, – чтобы избранники до утра таки приняли Конституцию.

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Леонида Кучму называли красным директором. И он развивал страну как крупное предприятие, с фундамента. Ища партнеров, заказчиков, подрядчиков – по всему миру.

Пересекая 80-летний юбилей, он говорит: чтобы поднять экономику – вся многовекторность пригодится. Но надо держать в голове свой национальный интерес. И понимать интересы своих соседей.

Точка сидения определят точку зрения

Эта легендарная фраза – о мэре Москвы Лужкова, который взялся активно критиковать за российский Крым.

Леонид Кучма – единственный из украинских президентов, кто фактически не ушел на пенсию. В свои 80 он летает в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы – по Донбассу. И, наверное, как никто другой понимает намерения хозяев Кремля.

Он не верит в скорое разрешение этого конфликта. Видя горький опыт Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии. И предлагает настраиваться на долгую работу. Не отрезать Донбасс, а работать с его жителями. Восстанавливать дороги, дома, чтобы люди чувствовали – они граждане Украины.

Леонид Кучма – единственный президент, которого украинцы выбирали дважды. По завершении каденций он сказал:

“Украина – не Россия”.

И оставил собственные рецепты сосуществования с непростым соседом и вывода страны из кризиса. Насколько они были успешными – постепенно проявляет время.

К слову, Кучма: Остановить войну может только тот, кто ее начал.