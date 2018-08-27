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Иловайск в августе 2014 не имел стратегического значения – Муженко

Взятие Иловайска было одной из тактических задач ВСУ в 2014 году, однако населенный пункт не имел для армии стратегического значения.

В августе 2014 года Иловайск уже не имел для Вооруженных сил Украины стратегического значения и был “одной из тактических задач”, которая решалась в ходе масштабной операции на линии боевых действий.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью для документального фильма о событиях в Иловайске в 2014 году.

По словам Муженко, в июле Иловайск “еще имел определенный интерес для нас, как большая узловая станция и он в наших планах рассматривался как один из тактических эпизодов, тактических задач, который решался в ходе всей операции”.

– Операция имела широкий размах, более 400 км по фронту. Иловайск, как населенный пункт … какого-то стратегического значения для нас не имел, особенно в августе, когда мы уже контролировали Кутейниково … Не было необходимости ставить Иловайск как некий стратегический центр , который необходимо было взять во что бы то ни стало, – отметил начальник Генштаба ВСУ.

Муженко рассказал, что для действий ВСУ на Иловайском направлении была создана группировка из подразделений, добровольческих батальонов МВД.

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– От нас тогда была привлечена по ходатайству МВД только механизированная группа – техника 51-й бригады, частично техника ротно-тактической группы 17-й бригады. Потом там еще была сборная (группа) из 93-й бригады, которая подтягивалась решением руководителя сектора Б генерала Хомчака и управление должно было осуществляться ими, – сообщил Муженко.

Как сообщалось, в Украине начались съемки художественного фильма о боях за Иловайск, который должен выйти в 2019 году.

Фото: УНИАН

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