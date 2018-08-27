Корсар уничтожает “блокпост” – испытания новейшего ракетного комплекса

Во время испытаний из Корсара были обстреляны разные мишени, в том числе бетонный “блокпост”.

На военном полигоне прошли испытания украинского противотанкового ракетного комплекса Корсар.

Как сообщили в Facebook разработчиков, государственного конструкторского бюро Луч, огневые тесты ПТРК проведены “в интересах иностранного заказчика”.

На опубликованной видеозаписи запечатлены выстрелы ракетами из переносной пусковой установки по различным мишеням, включая бетонный “блокпост”.

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ПТРК предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с любыми видами и типами брони – танков, БТРов, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – ДОТов, вертолетов, беспилотников.

К слову, ранее бюро Луч показало испытания новой крылатой ракеты наземного базирования Нептун.