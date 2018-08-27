Курс доллара в Украине: 5 советов, как не прогореть на валюте

Прогноз курса валют в Украине меняется с каждым днем. Куда бежать и что делать, чтобы не прогореть на валютных сделках, рассказал эксперт.

Валютный рынок Украины состоит из нескольких частей: межбанковский валютный рынок, где торгуют безналичной валютой, официальный наличный рынок (обменные пункты с лицензией) и черный валютный рынок.

Когда вы решили купить или продать валюту, в первую очередь нужно ознакомиться с курсами на протяжении рабочего дня на всех трех рынках, пишет для News One член исполкома УОФА Виталий Шапран.

Если вы покупаете наличную валюту, посмотрите, куда движутся котировки на покупку и продажу на межбанке на протяжении дня.

Например, если день начался с 27,85, и по такому же курсу можно было свободно купить доллар на официальном наличном рынке, а к 15.30 котировки на продажу доллара на межбанке внезапно просели до 27,65, то сегодня наличный доллар покупать не стоит.

Следите за черным рынком. Если на протяжении дня средние котировки на межбанке падают вниз, а их опережает средний курс продажи черного рынка, стоить подождать, на чем остановится ниспадающий тренд, и уже тогда осуществлять сделку.

Если курс черного рынка растет быстрее межбанка, это тревожная тенденция и не стоит откладывать сделку на официальном рынке, а воспользоваться его инертностью.

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Если вы покупаете валюту на официальном наличном рынке, то перед сделкой изучите котировки украинских банков и официальных обменных пунктов.

Старайтесь не покупать и не сдавать валюту на вокзалах, в аэропортах – там, как правило, очень большая маржа, а это невыгодно ни покупателю, ни продавцу.

Если вы сомневаетесь во времени проведения сделки и хотите купить или продать валюту на протяжении 2-3 дней, понаблюдайте за маржей на межбанке и на наличном валютном рынке (разницей между продажей и покупкой).

Если маржа растет, то рынок находится в состоянии неуверенности и близок к нестабильности. Если маржа на рынке падает, то, как правило, игроки уверены, что больших сдвигов на рынке в ближайшее время не будет.

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Если вы накапливаете валюту на текущие нужды, учтите, что выбор валюты должен зависеть не от рыночных прогнозов, а от того в какой валюте планируются затраты.

Меняя доллары на евро на внутреннем рынке, помните, что внутренний рынок наличной валюты в Украине инертный.

Не лишним будет заглянуть на сайт Bloomberg или Reuters, чтобы уточнить текущий курс евро к доллару на мировом рынке.

Напомним, Минэкономразвиия и Минфин ожидают, что в 2019 году средняя стоимость доллара составит 30,5 гривен.

В свою очередь аналитики уверены, что конечной целью Нацбанка является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар.