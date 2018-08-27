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Курс доллара в Украине: 5 советов, как не прогореть на валюте

Прогноз курса валют в Украине меняется с каждым днем. Куда бежать и что делать, чтобы не прогореть на валютных сделках, рассказал эксперт.

Валютный рынок Украины состоит из нескольких частей: межбанковский валютный рынок, где торгуют безналичной валютой, официальный наличный рынок (обменные пункты с лицензией) и черный валютный рынок.

Когда вы решили купить или продать валюту, в первую очередь нужно ознакомиться с курсами на протяжении рабочего дня на всех трех рынках, пишет для News One член исполкома УОФА Виталий Шапран.

Если вы покупаете наличную валюту, посмотрите, куда движутся котировки на покупку и продажу на межбанке на протяжении дня.

Например, если день начался с 27,85, и по такому же курсу можно было свободно купить доллар на официальном наличном рынке, а к 15.30 котировки на продажу доллара на межбанке внезапно просели до 27,65, то сегодня наличный доллар покупать не стоит.

Фото: Pixabay

Следите за черным рынком. Если на протяжении дня средние котировки на межбанке падают вниз, а их опережает средний курс продажи черного рынка, стоить подождать, на чем остановится ниспадающий тренд, и уже тогда осуществлять сделку.

Если курс черного рынка растет быстрее межбанка, это тревожная тенденция и не стоит откладывать сделку на официальном рынке, а воспользоваться его инертностью.

Читайте: С траншем МВФ или без него: курс доллара и экономика Украины до 2020

Если вы покупаете валюту на официальном наличном рынке, то перед сделкой изучите котировки украинских банков и официальных обменных пунктов.

Старайтесь не покупать и не сдавать валюту на вокзалах, в аэропортах – там, как правило, очень большая маржа, а это невыгодно ни покупателю, ни продавцу.

Фото: Dreamstime

Если вы сомневаетесь во времени проведения сделки и хотите купить или продать валюту на протяжении 2-3 дней, понаблюдайте за маржей на межбанке и на наличном валютном рынке (разницей между продажей и покупкой).

Если маржа растет, то рынок находится в состоянии неуверенности и близок к нестабильности. Если маржа на рынке падает, то, как правило, игроки уверены, что больших сдвигов на рынке в ближайшее время не будет.

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Если вы накапливаете валюту на текущие нужды, учтите, что выбор валюты должен зависеть не от рыночных прогнозов, а от того в какой валюте планируются затраты.

Меняя доллары на евро на внутреннем рынке, помните, что внутренний рынок наличной валюты в Украине инертный.

Не лишним будет заглянуть на сайт Bloomberg или Reuters, чтобы уточнить текущий курс евро к доллару на мировом рынке.

Напомним, Минэкономразвиия и Минфин ожидают, что в 2019 году средняя стоимость доллара составит 30,5 гривен.

В свою очередь аналитики уверены, что конечной целью Нацбанка является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар.

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