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Почти 28 за доллар гривна снова дешевеет

27 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92-27,98 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 27,92-27,98 гривны;

Евро – 32,52-32,59 гривны;

Читайте: МВФ не поможет: эксперты дали прогноз курса доллара

Напомним, 5 советов, как не прогореть на валюте.

Обвалится ли гривна без транша МВФ?

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