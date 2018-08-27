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Минобороны показало видео испытания Нептуна

Конструкторское бюро Луч показало испытания новой крылатой ракеты наземного базирования Нептун.

Ракета Нептун

Ролик опубликован на YouTube-канале КБ Луч.

– Испытание украинской крылатой ракеты, – говорится в подписи к видео.

Читайте: Пробивают метровую броню: Турчинов показал украинские ракеты

Несколько дней назад на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун, которая точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

Фото: скрин видео КБ Луч

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