Парковка в аэропорту Жуляны подорожала – цены

В международном аэропорту Киев имени Игоря Сикорского в Жулянах стоимость суточной парковки для легковых автомобилей увеличилась в 2,5 раза.

Ранее оставить машину перед терминалом стоило 120 гривен в сутки, теперь плата составляет 300 гривен за такое время. По часовой парковке для легковых автомобилей, то их стоимость с 30 гривен выросла до 40 гривен, информирует avianews.

Цена выросла также на размещение микроавтобусов и автобусов на парковке. Часовая парковка микроавтобусов увеличилась с 30 гривен до 40 гривен, а суточная – с 140 гривен до 300 гривен.

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Тариф для автобусов на один час остался как и ранее – 40 гривен, а цена суточной стоянки поднялась со 160 гривен до 300 гривен.

Напомним, в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для скоростной электрички из Киева.

Фото: iev.aero