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Повышение цен на газ: к чему готовиться получателям субсидий

Возможный перерасчет цены на газ никак не скажется на субсидиантах.

Размер платежей за газ и жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий не изменится.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

– Возможный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму, – сказал он.

Розенко отметил, что любое решение по изменению цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий.

По словам вице-премьера, изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы.

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– Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и премьер-министра. Я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы, – подчеркнул он.

Напомним, по данным Евростата, даже после серии повышений тарифов на газ для населения цены останутся существенно ниже, чем в странах-ЕС.

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