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Погода в Украине на сегодня, 27 августа (КАРТА)

В понедельник, 27 августа, в Украине будет тепло. Осадки ожидаются только на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке без осадков, температура до +31°.

Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди и грозы. Температура до +23°.

Читайте: Ветер валил деревья и срывал крыши – непогода на Закарпатье

В северных областях солнечно. Температура до +31°.

В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.

В Киеве без осадков, температура до +32°.

Напомним, 24 августа из-за сильных ливней город Яремче затопило.

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