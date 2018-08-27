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В крымском Армянске все покрылось липкой ржавчиной. Оккупанты молчат

Жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах за ночь покрылись странной липкой ржавчиной.

Липка іржа на предметах

Крымчане в соцсетях пишут, что это, скорее всего, из-за выбросов завода Крымский титан, но оккупационные власти молчат, пишет Крым. Реалии.

В липкой ржавчине буквально все – ключи, вентиляционные решетки и даже хлебницы.

При этом отмечается, что незадолго до появления ржавчины жители северного Крыма жаловались на специфический запах и дымку.

– Это катастрофа. Оккупанты молчат. Все в ржавчине – и на улице, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил, начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается, – сообщает в Twitter блогер Крымский Бандеровец. 

 

Читайте: В Крыму людей насилуют битами и заставляют петь гимн РФ – КрымSOS

Ранее мы писали, что в Крыму море превратилось в “фекальный бульон“, из-за чего отдыхающие жалуются на разные инфекционные заболевания.

ФотоКрымский Бандеровец

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