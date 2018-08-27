В Киеве отключат холодную воду (СПИСОК УЛИЦ)

В некоторых районах Киева 29 августа и 1 сентября не будет холодной воды – из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевводоканал.

В частности, в связи ремонтом систем водоснабжения не будет воды по следующим адресам:

29 августа с 09.00 до 18.00 – улица Коновальца, 27, 27-А;

– улица Коновальца, 27, 27-А; 1 сентября с 08.00 до 2 сентября 09.40 – переулок Куреневский, 4/8, 4/8-А, 4/8-Б, 4/8-В, 4/8-Г, 4/9, 12, 15, 15- А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

Отмечается также, на данный момент из-за повреждения сети холодного водоснабжения временно нет воды по адресам: ул. Белицкая, 14, ул. Анны Ахматовой, 5Б, ул. Лысогорская – с 11 до 29, ул. Салютная, 3 и 5; проспект Маяковского, 55, проспект Ватутина, 8, 8-А, 8-Г, 10, 10-А и 4-В и ул. Симиренко, 25, 27, 29, 31.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

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Напомним, из-за повышения стоимости жидкого хлора для очистки питьевой воды стоимость водоснабжения для потребителей вырастет минимум на 2-3%.

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