Украина передала Турции список политзаключенных

Украина передала Турции список всех украинских политзаключенных, о которых ранее просил президент Реджеп Эрдоган.
Список политзаключенных передали через украинское посольство в Турции, заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Громадське.
– Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было, – сказал он.
Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.
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Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал “говорить с Путиным”.
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