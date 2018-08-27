PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Украина передала Турции список политзаключенных/

Украина передала Турции список политзаключенных

Украина передала Турции список всех украинских политзаключенных, о которых ранее просил президент Реджеп Эрдоган.

Список политзаключенных передали через украинское посольство в Турции, заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Громадське.

– Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было, – сказал он.

Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.

Читайте: Россияне забросали Путина просьбами об обмене на украинцев

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал “говорить с Путиным”.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 106-й день. Факты ICTV собрали все, что нужно знать о “деле Сенцова”.

Фото: Мустафа Джемилев/Facebook

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Політики
Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов
Страшная цифра. Олег Сенцов голодает уже 100 дней
Смартфон
Турция отказывается от iPhone – заказы остановлены
В'язниця
Россияне забросали Путина просьбами об обмене на украинцев
Помилование Сенцова: Геращенко жестко отреагировала на ответ РФ
Россияне Саттаров и Камалов просят Путина обменять их на украинца
Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных
Олег Сенцов
Он жив. К Сенцову пустили правозащитницу РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка