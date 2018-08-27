Украина передала Турции список политзаключенных

Украина передала Турции список всех украинских политзаключенных, о которых ранее просил президент Реджеп Эрдоган.

Список политзаключенных передали через украинское посольство в Турции, заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Громадське.

– Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было, – сказал он.

Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.

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Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал “говорить с Путиным”.

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Фото: Мустафа Джемилев/Facebook