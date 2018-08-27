В Украину идет похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди преимущественно в западных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 августа, дожди с грозами охватят запад и частично север страны.

Температура воздуха в этих регионах будет значительно ниже, чем на остальной территории – местами лишь +22.

На севере – в среднем +30, в центральных и восточных областях +31.

Настоящая летняя жара будет на юге – до 34 градусов.

В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем ​​27-29 выше нуля.

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На среду, 29 августа, дожди прогнозируют преимущественно на севере, частично – на западе и в центре. Осадки принесут значительное похолодание.

В западных областях местами лишь +22, на севере +24, в центре – от 24 до 32 градусов тепла.

В восточных областях сухо и +31.

На юге продолжится жара до 34 градусов.

В столице осадки, ночью 14-16, а днем ​​22-24 градуса тепла.

В четверг, 30 августа, везде сухо и солнечно, кроме Черниговской на Сумской областей.

На западе и севере днем ​​столбики термометров будут показывать комфортные +25, в центре +28, на востоке до +30.

Немного спадет жара на юге – не выше +31.

В Киеве без осадков, ночью 13-15, днем ​​24-26 выше нуля.

На пятницу, 31 августа, сильные дожди синоптики прогнозируют на западе страны.

Температура воздуха в этих регионах не изменится – до +25, так же будет и на севере.

В центральных областях ожидается +28, на востоке +30.

До +31 обещают в южных областях.

В Киеве сухо, ночью 13-15, днем ​​24-26 градусов тепла.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на осень 2018 года.