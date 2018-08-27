В Украину идет похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди преимущественно в западных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 августа, дожди с грозами охватят запад и частично север страны.
Температура воздуха в этих регионах будет значительно ниже, чем на остальной территории – местами лишь +22.
На севере – в среднем +30, в центральных и восточных областях +31.
Настоящая летняя жара будет на юге – до 34 градусов.
В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем 27-29 выше нуля.
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На среду, 29 августа, дожди прогнозируют преимущественно на севере, частично – на западе и в центре. Осадки принесут значительное похолодание.
В западных областях местами лишь +22, на севере +24, в центре – от 24 до 32 градусов тепла.
В восточных областях сухо и +31.
На юге продолжится жара до 34 градусов.
В столице осадки, ночью 14-16, а днем 22-24 градуса тепла.
В четверг, 30 августа, везде сухо и солнечно, кроме Черниговской на Сумской областей.
На западе и севере днем столбики термометров будут показывать комфортные +25, в центре +28, на востоке до +30.
Немного спадет жара на юге – не выше +31.
В Киеве без осадков, ночью 13-15, днем 24-26 выше нуля.
На пятницу, 31 августа, сильные дожди синоптики прогнозируют на западе страны.
Температура воздуха в этих регионах не изменится – до +25, так же будет и на севере.
В центральных областях ожидается +28, на востоке +30.
До +31 обещают в южных областях.
В Киеве сухо, ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на осень 2018 года.