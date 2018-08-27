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Война на Донбассе: погибли двое военных, семеро получили ранения

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики осуществляли обстрелы позиций сил ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино.

В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты осуществили 5 обстрелов позиций военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

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В результате обстрелов двое наших защитников были ранены, еще двое военнослужащих ООС  получили боевые травмы.

Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один – боевую травму.

Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму по личной неосторожности в результате срабатывания взрывного устройства.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро получили ранения.

Ночь прошла без применения тяжелого вооружения, однако противник дважды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного.

На днях недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

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