Война на Донбассе: погибли двое военных, семеро получили ранения

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Боевики осуществляли обстрелы позиций сил ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино.
В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты осуществили 5 обстрелов позиций военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.
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В результате обстрелов двое наших защитников были ранены, еще двое военнослужащих ООС получили боевые травмы.
Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один – боевую травму.
Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму по личной неосторожности в результате срабатывания взрывного устройства.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро получили ранения.
Ночь прошла без применения тяжелого вооружения, однако противник дважды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного.
На днях недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.