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Какие классы не затронет реформа школьного образования

Ученики 2-11 классов в текущем учебном году не почувствуют изменений в связи с реформой образования.

Навчання у школі

Она коснется только первоклашек и тех, кто придет после них, объяснила в интервью Украинской правде. Жизнь министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, если бы были ресурсы – человеческие и материальные – можно было бы начать реформировать одновременно 5 класс и запускать 3-летнюю старшую профильную школу – 10-й класс.

– Тогда наша реформа шла бы значительно более быстрыми темпами. Мы выбрали наиболее мягкий и медленный вариант – я это признаю, – пояснила министр.

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Напомним, 28 сентября 2017 года закон об образовании в Украине вступил в силу. Согласно документу, среднее образование в Украине продлится 12 лет и будет состоять из начального образования (4 года), базового среднего образования (5 лет), которое будут получать в гимназии, и профильного среднего образования (3 года), которое будут получать в лицеях или заведениях профессионального образования.

Фото: pixabay.com

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