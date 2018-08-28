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Боевики применили танки против ВСУ. Есть раненые

Пророссийские боевики 26 раз открывал огонь по позициям украинских военных, в том числе 4 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Авдеевка, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

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На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарскому – возле Луганского, на Мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединское противник применял минометы. Также вблизи Лебединского враг снова после длительного перерыва использовал танки.

За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

По данным разведки, за минувшие сутки 3 оккупанты уничтожены, еще 4 получили ранения.

От начала суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На днях недалеко от Крымского в результате боя погибли пятеро украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

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