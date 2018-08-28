Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

Украина стремится вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса политико-дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

– Заявляю еще раз: Крым и часть Донбасса мы стремимся получить политико-дипломатическим путем, но Минские договоренности уже принесли пользу Украине, – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украина остановила активную фазу российского наступления и добилась санкционного давления на Москву из-за невыполнения ею Минских договоренностей.

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По словам президента, Украина вооружается не для того, чтобы воевать, “но и топтать нашу землю врагу мы не позволим”.

– Будем биться, будем освобождать (в том числе политико-дипломатическим путем, где основная нагрузка лежит на ваших плечах) каждый кусочек нашей земли. Но будем укреплять наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способная на любой вызов европейской и мировой безопасности, – отметил Порошенко.