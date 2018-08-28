Почему пользоваться Telegram в Украине опасно

Существует вероятность, что переписку украинцев могут читать спецслужбы РФ.

В Министерстве информационной политики заявили, что пользоваться мессенджером Telegram в Украине опасно.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МИП Дмитрий Золотухин.

– Мы не можем быть уверены в том, насколько нынешняя администрация мессенджера Telegram действительно сотрудничает с властью государства-агрессора, – пишет он.

Однако, по словам чиновника, пока нет официальных доказательств того, что переписку украинских граждан в Telegram будут читать по запросу правоохранительные органы России.

– С другой стороны, опасность этого никуда не исчезла, поскольку природа отношений между Дуровым и ФСБ непонятна. Более того, это не мешает ФСБ использовать Telegram как одну из наиболее эффективных платформ для использования в своих специальных операциях, что мы мониторим с мая прошлого года, – отмечает Золотухин.

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Заместитель министра отметил также, что из-за отсутствия соответствующего законодательства в Украине официальные органы власти не имеют никаких правовых рычагов влияния на популярные сейчас платформы онлайн-коммуникаций, такие как Telegram, Google, Facebook, WhatsApp и Viber.

Как сообщалось, Telegram согласился выдавать российским спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей.