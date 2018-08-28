Готов ли ребенок к первому классу: все, что нужно знать родителям

Готов ли ваш ребенок к школе морально или физически, как можно мотивировать свое чадо и не навредить. Накануне 1 сентября Факты ICTV предлагают вспомнить советы Доктора Комаровского и школьных экспертов.

В этом Фактам ICTV помогли разобраться эксперты:

Евгений Комаровский – детский врач, кандидат медицинских наук (Харьков);

Светлана Кухарук – детский психолог (Тернополь);

Анна Михайлова – поведенческий терапевт и собственник детского центра Мишкина школа (Запорожье);

Елена Фиданян – директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта (Киев).

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Что такое психологическая готовность к школе?

Развитие интеллекта должно соответствовать развитию внимания, мышления, памяти в соответствии с тестами для шестилетних.

Ребенку необходимо быть готовым принимать новые знания. Обратите внимание на эмоциональную, социальную и интеллектуальную зрелость своего чада.

Как мотивировать ребенка к учебе?

Мотивация у вчерашних детсадовцев игровая, им интересно, чтобы их развлекали, удивляли. Поэтому серьезной мотивации у первоклашек нет, она формируется в процессе учебы с помощью интересных книг, развития индивидуальных способностей.

Если ребенок “домашний” и не ходил в детский сад, то обязательно нужны подготовительные курсы. Постарайтесь, чтобы оставшееся время перед школой, он чаще общался со сверстниками.

Как не навредить?

Если малыш читает, считает и знает два десятка слов на английском – это совсем не означает, что он готов к существующей системе обучения, к объёму школьных нагрузок.

Неправильное отношение к раннему развитию привели к частому неврозу у дошкольников.

Все силы мам брошены на изучение букв, цифр и планет солнечной системы. Вместо этого нужно создавать условия для развития здорового ребенка.

В детских центрах и на подготовительных курсах, бесспорно, научат цифрам и буквам, но это не главное.

Интерес и любопытство – первичный импульс, который управляет и поддерживает внимание. Поэтому давайте возможность детям самим играть, исследовать, творить и вытворять.

Игра и фантазия способствуют уверенности в себе и успеху. Вот, что поможет нам с вами подготовить ребенка к школе.

Когда идти в школу – в шесть или в семь лет?

По мнению психологов противопоказания к школе в шесть лет могут быть, если ребенок часто болеет. Это значит, что нервная система еще не сформировалась, ему будет трудно долгое время удерживать внимание на уроке.

Высокий уровень гиперактивности тоже сигнал к тому, что год лучше подождать. В этом случае полезно побыть дома и походить на подготовительные занятия.

Доктор Комаровский уверен, что год разницы касается именно вопроса здоровья:

– Если есть шанс на год дольше прыгать и скакать, а не сидеть за партой, то это, конечно, идеально.

Я считаю, что это принципиально. Во-первых, это возраст, когда идет и смена зубов и очень интенсивный рост. В это время активность ребенку жизненно необходима.

Что необходимо для поступления в школу?

При вступлении в специализированную школу ребенок должен пройти собеседование. Это предусмотрено Инструкцией о порядке конкурсного приема детей в гимназии, лицеи, коллегиумы, специализированные школы.

Заметим, что Департамент не предусматривает норму и дважды выступал с инициативой о ее отмене.

Прием детей в первые классы всех общеобразовательных учебных заведений должен осуществляться на внеконкурсной основе.

Как выбрать школу?

Елена Фиданян, директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта рекомендует родителям будущих первоклашек выбирать не заведение, а учителя близкого по духу и темпераменту к ребенку. Ведь выбранный педагог на долгие годы станет второй мамой для школьника.

Евгений Комаровский считает, что при выборе учебного заведения нужно обратить внимание на условия в плане физического здоровья:

– Первое, куда бы я пошел – это спортзал в школе. Мы должны четко понимать, для чего ребенок ходит на урок физкультуры. Потому что ему необходимо, чтобы работало активно серце, сосуды, чтобы была соответствующая награзку на суставы.

А еще коварный вопрос, который я бы задал директору: Сколько у вас мужчин-педагогов? Знаете почему? Если женщина может позволить себе работать на мизерную зарплату, то мужчина нет.

Если в школе 30% мужчин, значит, там адекватная зарплата. Это говорит о том, что администрация ценит своих педагогов и для них очень важно иметь квалифицированные кадры. Понятно, что речь идет не о государственной школе.

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Для доктора школа в том виде, в котором она есть сейчас, это один из самых страшных врагов детского здоровья.

– Мы сделали так, что хорошая школа это та, где есть три языка и обучение этикету. Для меня, это та, где есть бассейн и хороший спортзал.

Я много лет боролся и писал, что наши дети должны учиться 10 лет, а не 12.

Для меня, как для врача, это возмутительно. Потому что сначала нужно было создать условия, чтобы дети не теряли в школе свое здоровье.

Если мы формируем здоровую нацию, то это первостепенно. А здоровая нация будет умной. Вот это главное. А у нас получается, что все умные, но не вылазят из болячек.

Опытные родители советуют не только обращать внимание на рейтинги, педагогический состав и имидж учебного заведения, но и обязательно пообщаться с мамами и папами, чьи дети ходят в школу, которая вам понравилась.

Цена вопроса

Журналисты сайта Факты ICTV опросили родителей первоклашек и выяснили, что проблема взяточничества при зачислении в школы Украины продолжает существовать.

Средняя сумма, озвученная родителям по Киеву – от 100 до 400$, по другим регионам страны – от 3000 до 12000 грн.

Напоминаем, если в коммунальном учебном заведении от вас требуют деньги за вступление или другие платежи, обращайтесь на горячую линию Департамента по телефону 279-35-26 или на электронный адрес [email protected]

Марина Лышак

Фото: Pixabay