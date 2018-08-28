“Доллар по 8”: в НБУ оценили расходы на поддержку курса

Национальный банк Украины потратил на удержания курса $40 млрд с 2011 года по 2014 год.
Об этом сказал замглавы регулятора Олег Чурий, пишет Українські новини.
– С 2011 года по 2014 год для удержания курса на определенном уровне Национальный банк потратил $40 млрд. Наш долг в иностранной валюте $46 млрд, – заявил он.
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Чурий отметил, что по состоянию на сегодня в Украине плавающий курс гривны.
– Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель НБУ – достижение низкой стабильной инфляции, – добавил Чурий.
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