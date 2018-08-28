PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Дружбе конец: Украина разрывает большой договор с Россией/

Дружбе конец: Украина разрывает большой договор с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Украина юридически готова к прекращению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году, ожидает соответствующих документов от МИДа, заявляет президент Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

– Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом, – сказал он на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Читайте: Ключевая задача – миссия ООН: Меркель едет в Украину

– Уже в ближайшее время жду от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса, – сказал глава государства.

Напомним, Порошенко заявил, что установление мира в Украине зависит от Кремля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко созывает СНБО из-за РФ в Азовском море
Петро Порошенко
Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс
Ключевая задача – миссия ООН: Меркель едет в Украину
Сюрпризы для РФ. С чем Порошенко поедет на Генассамблею ООН
Азовське море
Украина готова разорвать морское соглашение с Россией
Чорне море
Не только порты: зачем на самом деле России хаос в Азовском море
Повышение соцзащиты военных: Порошенко подписал закон
Донбасс будут восстанавливать всем миром
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка