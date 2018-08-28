Дружбе конец: Украина разрывает большой договор с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Украина юридически готова к прекращению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году, ожидает соответствующих документов от МИДа, заявляет президент Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

– Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом, – сказал он на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

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– Уже в ближайшее время жду от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса, – сказал глава государства.

Напомним, Порошенко заявил, что установление мира в Украине зависит от Кремля.