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Дистрофия, анемия, гипоксия. Сенцов сообщил о своем состоянии

Незаконно заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о дистрофии, анемии и гипоксии.

Олег Сенцов

Соответствующий отрывок из письма Олега Сенцова продюсер постановки его пьесы Анна Паленчук опубликовала в Facebook.

– Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), либо вообще это произойдет.

Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия (кислородная недостаточность), – написала она.

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По словам Паленчук, письмо от Сенцова она получила после почти двух недель молчания.

– Это письмо написано рукой Олега и со свойственным Олегу юмором. Это ответ на мое письмо от 17 августа.

А Олег, как я думаю, написал его 21 августа. Хотя дата плохо отсканирована, – уточнила она.

Паленчук также добавила, что Сенцову, скорее всего, передают не все письма.

Тем временем экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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