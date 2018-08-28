Газ для населения может подорожать сразу на 30% – прогноз аналитика

Цены на газ для населения могут повысить в один момент. Подорожание составит более 30% от действующей стоимости, уверен эксперт.
Кабинету министров Украины придется существенно повысить цены на газ для населения в один момент, а не растянуть рост тарифов на несколько этапов.
МВФ отклонил все предложения о растягивании повышений цен на несколько месяцев, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире 112 Украина.
– Сейчас видим, что интрига, вероятно, завершается, Гройсману не удалось выторговать то, чего хотелось, – какое-то повышение на уровне 2-3% в квартал.
Запад хочет повышать сразу существенно. Конкретный процент рассчитать не так просто… Но я думаю, что повышение будет существенным, более 30%, – отметил аналитик.
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Напомним, одним из условий получения Украиной транша остается приведение цен на газ до экономически обоснованных.
В Нацбанке рассчитывают получить кредитный транш МВФ до конца осени.
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