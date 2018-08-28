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Газ для населения может подорожать сразу на 30% – прогноз аналитика

Цены на газ для населения могут повысить в один момент. Подорожание составит более 30% от действующей стоимости, уверен эксперт.

Газ

Кабинету министров Украины придется существенно повысить цены на газ для населения в один момент, а не растянуть рост тарифов на несколько этапов.

МВФ отклонил все предложения о растягивании повышений цен на несколько месяцев, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире 112 Украина.

– Сейчас видим, что интрига, вероятно, завершается, Гройсману не удалось выторговать то, чего хотелось, – какое-то повышение на уровне 2-3% в квартал.

Запад хочет повышать сразу существенно. Конкретный процент рассчитать не так просто… Но я думаю, что повышение будет существенным, более 30%, – отметил аналитик.

Читайте: Транш МВФ Украине: долг уменьшится, а газ подорожает

Напомним, одним из условий получения Украиной транша остается приведение цен на газ до экономически обоснованных.

В Нацбанке рассчитывают получить кредитный транш МВФ до конца осени.

Фото: Pixabay

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