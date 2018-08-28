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Javelin для этого: Волкер спрогнозировал танковое наступление РФ

Украина может использовать Javelin в случае, если Россия начнет танковое наступление, но оно маловероятно со стороны агрессора.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью Голосу Америки.

– Если Россия начнет танковое наступление – да! – ответил Волкер на вопрос о возможности применения американских Javelin. – Именно для этого это оружие. Это – оборонительное оружие против танкового наступления, – добавил он.

В то же время танковое наступление со стороны России не является вероятным, убежден спецпредставитель. По его мнению, более вероятно, что будут продолжаться боевые действия низкой интенсивности.

– Думаю, что также очень трагическое насилие низкой интенсивности продлится с использованием минометов, снайперов, бомб и мин, – подчеркнул он.

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– Думаю, это часть уже известного нам цикла – время от времени идет эскалация, а потом тишина. – сказал Волкер. – Это было во время Нормандского формата.

К слову, Волкер рассказал, каких действий можно ожидать от России в Азовском море.

Фото: Getty Images

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