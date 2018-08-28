Ключевая задача – миссия ООН: Меркель едет в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в начале ноября текущего года.

Канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину в начале ноября текущего года, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

– Этой осенью, в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину. Это является очень ярким свидетельством особого внимания наших немецких партнеров и развития партнерства с Киевом, – сказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве, говоря о развитии минского переговорного процесса и необходимости введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, пишет Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что уже в первые дни нового политического сезона у него состоялось два телефонных разговора с Меркель.

– Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, включая Нормандский формат и перспективы разворачивания – и это наша ключевая задача – миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе, – подчеркнул глава украинского государства.

Читайте: Говорили об Украине – Трамп и Меркель провели телефонный разговор

Порошенко отметил, что в настоящее время это является единственным путем создания безопасностной составляющей минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Напомним, Меркель поинформировала Порошенко о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.