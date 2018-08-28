КГГА: Мы ожидаем решения правительства, которое поможет вернуть киевлянам горячую воду

В среду, 29 августа Кабмин должен рассмотреть изменения в постановление КМУ № 110 и выделение государственной субвенции на разницу в тарифах для ПАО Киевэнерго.

Это позволит решить вопрос штрафных санкций, начисленных Нафтогазом, и правопреемства долга. Только при таких условиях можно возобновить поставки горячей воды в столице. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

– В результате длительных переговоров на уровне Кабинета Министров Украины есть наиболее приемлемый вариант решения проблемы. Государство выполняет свои обязательства – выделяет субвенцию на погашение разницы в тарифах перед Киевэнерго в размере 729 млн грн. Только после этого НАК Нафтогаз и Киевтеплоэнерго смогут заключить соглашение о поставках природного газа, – отметил Петр Пантелеев.

Он сделал особый акцент на том, что действующее законодательство предусматривает: единственным получателем и пользователем указанной субвенции может быть исключительно ПАО Киевэнерго, то есть механизма передачи ее в Киевтеплоэнерго – нет. В случае, если этот механизм не будет использован, то вообще будет потеряна возможность частичного погашения долга перед НАК Нафтогаз.

Петр Пантелеев сообщил, что соответствующее решение Кабмина 29 августа и будет выполнение указанного алгоритма станет предпосылкой для преодоления кризиса в энергоснабжении города. По его словам, дальнейшее затягивание приведет к неизбежным негативным последствиям для нынешнего отопительного сезона.

Напомним, НАК Нафтогаз настаивает, чтобы новое предприятие – Киевтеплоэнерго взяло на себя долги за природный газ, образовавшиеся за период действия соглашения с ПАО Киевэнерго. К этому НАК Нафтогаз Украины отказался заключить соглашение с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа. Это прикрыло отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

– Сейчас дело рассматривается в Хозяйственном суде. Киева. Но мы понимаем, что нет времени ожидать судебного решения. В случае остановки ТЭЦ-5 город подвергается рискам перебоев с электроснабжением, а если до середины сентября не заработают котельные и ТЭЦ на плановую мощность, можем иметь угрозу срыва начала отопительного сезона. Именно поэтому призываем правительство рассмотреть вопрос в среду и дать возможность Киеву завершить процедуру урегулирования проблемы задолженности, – сказал заместитель главы КГГА.

В апреле 2018 завершилось многолетнее соглашение города с ПАО Киевэнерго. В результате функция снабжения горячей воды и тепла перешла в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, которое было специально создано для этой работы. С 1 августа 2018 года в пользование Киивтеплонерего передан весь теплоэнергетический комплекс Киева: более 2,6 тыс. км теплосетей, почти 200 котельных и станций теплоснабжения, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод Энергия.

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За время действия соглашения в ПАО Киевэнерго сформировался долг перед НАК Нафтогаз за потребленный природный газ в размере нескольких миллиардов гривен. НАК Нафтогаз настаивает, чтобы новое предприятие – Киевтеплоэнерго взяла на себя эти долги. По этой причине НАК Нафтогаз Украины отказался заключить соглашение с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа. НАК требует сначала решить вопрос правопреемства долгов. Это прикрыло отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева.